В интервью на одном из российских телеканалов официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала сенсационное заявление: «Они [украинцы] внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно : открытого, решительного, знающего, говорящего не по бумажке, которую ему прислали из Вашингтона, а говорящего, потому что он знает, о чём он говорит ».

Что ж, если следовать парадоксальной логике золотого голоса российского МИДа, Украину действительно просто захлестывает волна обожания Владимира Владимировича. Вспыхнула эта страсть, надо сказать, совсем не при Зеленском. Еще весной 2014 года болельщики харьковской футбольной команды «Металлист» ввели в широкий оборот кричалку с нежным именованием предмета любви, и с тех пор она во всей непечатной красоте прижилась на постсоветском пространстве. Так, 27 июля в Батуми грузины распевали эту кричалку для россиян, прибывших на борту теплохода Astoria Grande из Сочи. Видимо, тоже хотели продемонстрировать, что хотят такого президента как Путин. Россияне в ответ тыкали с борта теплохода интернациональные знаки благодарности, выставляя средний палец. Возможно, они тем самым пытались продемонстрировать гостеприимным грузинам, что мечтали бы о таком премьере, как Ираклий Гарибашвили.

Надо признать, так было не всегда. Согласно данным опроса Центра Разумкова, в 2009 году 59% украинцев не хотели видеть Путина своим президентом, поскольку заявили о своем позитивном отношении к нему. Лишь 15% признались в любви, то есть в негативном отношении. В дальнейшем любовь только росла. В апреле 2014 года, на фоне аннексии Крыма, уже 71% опрошенных попытался скрыть свое восхищение Путиным за ответом о негативном отношении. В сентябре 2021 года таких стало 81% (это уже данные Социологической группы «Рейтинг»), в апреле 2022 года, после массированного вторжения, - число тайных обожателей выросло до 98%.

Нужно сказать, что пылает неземной страстью к Владимиру Путину не только Украина. 10 июля было опубликовано социологическое исследование американского центра Pew Research, в котором среди прочего делились своим отношением к российскому лидеру жители 24 стран. Оказалось, что в большинстве стран народы тайно влюблены в Путина и хотят видеть его своим президентом, но прикидываются противниками. В Польше и Швеции это цифры на уровне украинских – 98%, в Германии – 92%. Видно, совсем достали лидеры, читающие по бумажке указания из Вашингтона. В далекой Аргентине зафиксирован просто скачок страсти: до 74% с 51% в 2019 году. Видно, совсем допек свой Альберто Фернандес.