Путин рассказал, почему российские войска убежали из Киева

Россия отвела войска из-под Киева весной 2022 года «по просьбе украинских властей для заключения окончательного договора, однако те после этого отказались от всех договоренностей». Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами африканских государств по Украине в Санкт-Петербурге, его фраза приводится на официальном сайте Кремля.

По словам Путина, проект мирного договора был уже фактически согласован весной прошлого года.

«Но после отвода наших войск из-под Киева - а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, - киевские власти отказались от всех прежних договоренностей», - заявил он.