Медведев назвал Байдена «сутенером»

«Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдёт никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия.

Правда, совсем недавно отличился деменционный дед Байден. Именно он – больной сутенёр, который, формально не участвуя в бордельных разборках МУС, тайно руководит домом правовой терпимости. Наплевав на мнение Пентагона, он приказал своей администрации передать в МУС сведения о «действиях России» в Украине. Нам-то в принципе это до лампочки.

И последнее. Ордеры, прокуроры, процессы против России – всё это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И всё же надо помнить – это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli», - написал Медведев.