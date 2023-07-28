UNEC занял первое место также и в рейтинге Webometrics!

По результатам рейтинга университетов мира Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities) за 2023 год, UNEC вошел в первые 10% лучших университетов мира и впервые поднялся на первое место в стране.

В рейтинге Webometrics, оценивающим около 32 000 университетов мира, UNEC за последние несколько лет опередил 15 000 университетов и теперь уверенно продвигается вперед. В первой рейтинговой таблице 2023 года UNEC находился на 3644 позиции и занимал второе место в Азербайджане, а через 6 месяцев UNEC поднялcя на 3196 позицию и стал первым в стране.

Также следует отметить, что UNEC занял первое место в стране в рейтинге QS World University Rankings 2024.