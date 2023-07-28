И Турция заговорила о закате Запада

В мире происходит окончательная трансформация международной системы, в рамках которой западный мир «теряет свои центральные позиции», заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Пак Чином.

"Наступили дни, знаменующие собой окончательную трансформацию международной системы. Возникает новое геополитическое и геоэкономическое уравнение, и Азия находится в самом его центре. В то время как западный мир теряет свои центральные позиции, мы видим, что центр мировой политики смещается на восток, к нашим исконным землям", - подчеркнул он.