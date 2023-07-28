Америка оживилась: Украина наступает наша корреспонденция
После почти полутора месяцев пессимистических прогнозов в отношении способности Украины добиться решающего прорыва на поле боя американские СМИ, как либеральные, так и консервативные резко изменили тональность освещения конфликта.
«Высокие надежды связаны со вторым контрнаступлением Украины», — пишет в своем обзоре Reuters/ Finance. А ведь еще недавно ведущие газеты США словно соревновались в том, кто больше насчитает провалов в стратегии ВСУ, недооценивших фортификационные сооружения русских и их огромные минные поля.
Можно, конечно, поспорить, идет ли действительно речь о втором наступлении или это продолжение первого, которое началось в июне. Однако факт остается фактом: после начальной фазы операции, ознаменовавшейся медленным прогрессом и потерей большой части военной техники, украинские Вооруженные силы, отмечает Reuters, «смогли перегруппироваться и начать продвигаться на восток с удвоенной энергией».
Никто в США не ожидает, что в ближайшее время ВСУ добьются одной из своих главных целей — выхода к Азовскому морю. Однако, как пишет сейчас New York Times, еще недавно смачно критиковавшая Украину, ее Вооруженные силы добиваются определенных успехов, вгрызаясь в оборону противника. Это делает всю логистику России, ее склады с оружием и командные пункты более доступными для поражения артиллерией, что сейчас, возможно, и является главной целью ВСУ.
Одновременно с изменившейся динамикой боев растет поддержка Украины в Соединенных Штатах со стороны республиканцев (позиция демократов и прежде не вызывала никаких разночтений). Washington Post пишет, что «антиукраинским правым в конгрессе не удалось убедить избирателей-республиканцев».
Это утверждение подтверждено результатами недавнего голосования в Палате представителей Конгресса. Так республиканец Мэтт Гетц предложил резолюцию, запрещающую оказание военной помощи Украине. (До этого комитет по этике Палаты расследовал сообщения о сексуальной связи 41-летнего конгрессмена с несовершеннолетней и о том, что он употребляет нелегальные психотропные вещества).
Резолюция этого достойного джентльмена от штата Флорида провалилась - ее поддержали 70 конгрессменов, против были 358. Так же не прошла поправка неистовой конгрессвумен Марджони Тейлор Грин, яростной поклонницы Трампа, которая полностью разделяет его конспирологическую теорию о том, что Америка оказалась в дьявольской сети демократов, которые похищают младенцев и пьют их кровь. Против ее поправки выступил 341 конгрессмен, поддержали 89 (против были 6 из 10 республиканцев).
Другие результаты голосования были бы странными. По данным Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute 76 процентов американцев (из них 71 процент республиканцев) согласны с тем, что для Америки будет важно, если Украина победит. И при этом 60 процентов граждан США (50 процентов республиканцев) поддерживают продолжение оказания военной помощи Украине.
Эти данные полностью развеивают утверждения скептиков о том, что американцам надоела тема войны в Украине, и что большинство их склоняется к тому, что с помощью Киеву «надо завязывать».
Те же настроения в пользу поддержки Украины демонстрируют и большинство кандидатов в президенты от республиканцев — Майк Пенс, Никки Хейли, Тим Скотт. Фронтраннер Дональд Трамп уверяет нацию и весь мир, что он сможет прекратить конфликт в Украине за 24 часа. Другой претендент на Белый дом, флоридский губернатор Рон Десантис говорит, что Трамп является «слишком проукраински настроенным».
Любопытно, что сейчас основные дебаты у республиканцев касаются не того, следует ли поддерживать Украину или нет. Острие их критики направлено против президента Джо Байдена, которого обвиняют в некомпетентности и отсутствии ясной стратегии в украинском вопросе. Политические комментаторы отметили, что на вильнюсском саммите НАТО Байден больше говорил о климатических изменениях, чем о том, насколько важной была бы победа Украины для национальной безопасности США.
Но — возвращаясь к теме этих заметок — следует сказать, когда американские избиратели получают конкретные факты, то это склоняет их к еще большей поддержке Украины. Избирателей США убеждает то, что поддержка этой страны оружием составляет всего 3 процента от военного бюджета США, что Украина контролирует 83 процента своей территории, что возможности России угрожать НАТО сокращаются. Когда республиканцы получают такую информацию, число тех, кто считает, что помощь Украине «стоит того», возрастает до 59 процентов.