Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:34

После почти полутора месяцев пессимистических прогнозов в отношении способности Украины добиться решающего прорыва на поле боя американские СМИ, как либеральные, так и консервативные резко изменили тональность освещения конфликта. «Высокие надежды связаны со вторым контрнаступлением Украины», — пишет в своем обзоре Reuters/ Finance. А ведь еще недавно ведущие газеты США словно соревновались в том, кто больше насчитает провалов в стратегии ВСУ, недооценивших фортификационные сооружения русских и их огромные минные поля.

Можно, конечно, поспорить, идет ли действительно речь о втором наступлении или это продолжение первого, которое началось в июне. Однако факт остается фактом: после начальной фазы операции, ознаменовавшейся медленным прогрессом и потерей большой части военной техники, украинские Вооруженные силы, отмечает Reuters, «смогли перегруппироваться и начать продвигаться на восток с удвоенной энергией». Никто в США не ожидает, что в ближайшее время ВСУ добьются одной из своих главных целей — выхода к Азовскому морю. Однако, как пишет сейчас New York Times, еще недавно смачно критиковавшая Украину, ее Вооруженные силы добиваются определенных успехов, вгрызаясь в оборону противника. Это делает всю логистику России, ее склады с оружием и командные пункты более доступными для поражения артиллерией, что сейчас, возможно, и является главной целью ВСУ. Одновременно с изменившейся динамикой боев растет поддержка Украины в Соединенных Штатах со стороны республиканцев (позиция демократов и прежде не вызывала никаких разночтений). Washington Post пишет, что «антиукраинским правым в конгрессе не удалось убедить избирателей-республиканцев». Это утверждение подтверждено результатами недавнего голосования в Палате представителей Конгресса. Так республиканец Мэтт Гетц предложил резолюцию, запрещающую оказание военной помощи Украине. (До этого комитет по этике Палаты расследовал сообщения о сексуальной связи 41-летнего конгрессмена с несовершеннолетней и о том, что он употребляет нелегальные психотропные вещества).

Резолюция этого достойного джентльмена от штата Флорида провалилась - ее поддержали 70 конгрессменов, против были 358. Так же не прошла поправка неистовой конгрессвумен Марджони Тейлор Грин, яростной поклонницы Трампа, которая полностью разделяет его конспирологическую теорию о том, что Америка оказалась в дьявольской сети демократов, которые похищают младенцев и пьют их кровь. Против ее поправки выступил 341 конгрессмен, поддержали 89 (против были 6 из 10 республиканцев). Другие результаты голосования были бы странными. По данным Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute 76 процентов американцев (из них 71 процент республиканцев) согласны с тем, что для Америки будет важно, если Украина победит. И при этом 60 процентов граждан США (50 процентов республиканцев) поддерживают продолжение оказания военной помощи Украине. Эти данные полностью развеивают утверждения скептиков о том, что американцам надоела тема войны в Украине, и что большинство их склоняется к тому, что с помощью Киеву «надо завязывать».