Премьер Польши об угрозе со стороны «Вагнера»

Более 100 наёмников российской ЧВК "Вагнер", находящихся в Беларуси, переброшены в район так называемого Сувалкского коридора, к границам Польши и Литвы. Об этом в субботу заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Сувалкский коридор (по названию польского города Сувалки) - территория, соединяющая Польшу и Литву, шириной менее 100 километров. К северо-западу от него находится российская Калининградская область, к юго-востоку - территория Беларуси. В различных публикациях о гипотетическом вооружённом конфликте между Россией и НАТО нередко речь идёт о том, что Россия в ходе такого конфликта, перерезав этот коридор, может отрезать страны Балтии от Польши и, следовательно, вообще Западной Европы.

Моравецкий не сказал, откуда у него сведения о передислокации "вагнеровцев". Он отметил, что, по его данным, наёмники размещены в районе белорусского города Гродно.

Моравецкий назвал это "шагом в направлении новой гибридной атаки на польскую территорию". Он напомнил о том, что в последние годы с территории Беларуси в Польшу и другие страны ЕС резко участилось число попыток нелегального перехода границы. Их осуществляют граждане стран Азии и Африки.

Польский премьер предположил также, что наёмники могут переодеться в форму белорусских пограничников.

При этом высказывание прозвучало в контексте предвыборной борьбы в Польше. Моравецкий раскритиковал оппозиционную "Гражданскую платформу", обвинив её в недостаточно жёсткой позиции по отношению к России.