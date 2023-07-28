Резников: НАТО нуждается в опыте Украины

В странах НАТО хотят, чтобы украинский спецназ поделился опытом с их спецподразделениями после окончания войны. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, поздравляя с Днем Сил специальных операций одно из спецподразделений ВСУ.

Резников рассказал, во время международных встреч на уровне министров обороны в делегациях дружественных стран, особенно Великобритании, США и Нидерландов, всегда есть ветераны сил специальных операций соответствующей страны.

По словам Резникова, такие делегаты всегда передают приветы через него своим украинским коллегам и ратуют за выделение западной помощи в том числе на нужды украинской армии.

Он отметил, что особенно активно поддерживает украинский спецназ Великобритания. По мнению Резникова, там в команде министра обороны "точно есть лоббисты" украинских войск.

"Британские инструкторы говорят: "После победы Украины мы от ваших инструкторов будем брать науку, ведь то, что уже умеют ваши ребята, в мире не умеет никто!" – заявил Резников.