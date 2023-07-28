Задержан находившийся в международном розыске участник геноцида в селе Мешали, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Хачатурян проходит по уголовному делу, возбужденному органами прокуратуры Азербайджана по фактам геноцида, депортации лиц азербайджанской национальности, уничтожения и повреждения многочисленного имущества, принадлежащего государству, членами незаконных армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района.

Следствием установлено, что в указанную дату гражданин Азербайджана, 1955 года рождения, уроженец села Бадара Аскеранского района, проживавший в этом селе Хачатурян Вагиф Черкезович, работавший водителем на городском автотранспортном предприятии в Ханкенди, совместно с другими лицами армянской национальности в селе Мешали с применением различного оружия, в том числе огнестрельного оружия и боевых пехотных машин, совершили вооруженное нападение на это село; были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 358 человек были насильственно выселены из мест их законного проживания.

Кроме того, Хачатурян, продолжая совместные преступные действия с лицами, с которыми он ранее вступил в сговор, причинил государству и имуществу жителей села материальный ущерб на общую сумму 5 миллионов 496 тысяч 900 манатов.

12 ноября 2013 года Хачатурян Вагиф Черкезович был объявлен в международный розыск в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий 29 июля 2023 года Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачинском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.

Будет обеспечено размещение Хачатуряна в медицинском учреждении в Баку, оказание ему необходимой медицинской помощи, а также создание условий для посещения его представителями МККК.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия для привлечения к ответственности других обвиняемых по уголовному делу.