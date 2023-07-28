Италия поддержала действия Турции и раскритиковала Путина

Разрешение России бесплатно поставлять зерно африканским странам не поможет преодолеть кризис, который спровоцировал ее выход из черноморской зерновой инициативы, сказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Мы настаиваем на продолжении переговоров по работе зернового коридора. Мы поддерживаем дипломатические усилия Турции", - подчеркнул Таяни.

Итальянский дипломат заявил, что именно африканские страны платят за остановку зерновой сделки. "Путь, предложенный Путиным, мол "мы дадим вам зерно бесплатно", неправильный. Если мы не вернемся к соглашению, цены на зерно поднимутся", – подчеркнул министр.