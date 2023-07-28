Путин не понял, что у Эрдогана козырей в запасе с избытком горячая тема
Владимир Путин игнорирует просьбы президента Турции Реджепа Эрдогана обсудить возвращение в зерновую сделку.
Выдумав себе зерновую сделку как шанс пошантажировать мир, после чего поверив в эту фантазию и ожидая от нее неких невиданных преференций, российский президент совершенно не ожидал, что окажется настолько неинтересен со своей придумкой остальному миру. После чего, впав в разочарование, эту сделку демонстративно разорвал.
Ну, как разорвал? После того, как никто на это особо не отреагировал, даже на международных биржах – взял и обиделся.
Словом, мир особого значения этому обстоятельству не придал и выполнять условия России, которые она считала неотъемлемой частью сделки, мелочей вроде возвращения российских банков к международной финансовой системе и тому подобного, не собирается. Кремль, как водится, грозно нахмурил брови и попытался что-то заявить по этому поводу – но тут толстый полярный лис пришел к кремлевским башням откуда не ждали.
Сначала Пекин заявил Совету безопасности ООН, что зерновую сделку необходимо возобновить. А когда опешивший от такого демарша российский президент заявил на саммите Россия-Африка, что «Россия в состоянии заместить украинское зерно, поскольку является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции», то африканские лидеры попросту эту идею высмеяли. Более того, когда Владимир Путин пообещал некоторым странам Африки некоторое количество зерна безвозмездно, то есть даром, заявили в ответ, что им подачек не надо, им нужна нормальная и прозрачная сделка, не зависящая от капризов одного человека.
Словом, на каприз «величайшего геополитика всех времен», а именно так российского президента называет поклоняющаяся ему российская же Z-пресса, мир отреагировал унизительным для него безразличием. А виной всему, разумеется, Эрдоган, ставший сущим асом по втыканию в спину Владимира Путина ножей всех форм и размеров.
Именно он категорически не признал «возвращение Крыма в родную гавань» в 2014-м, подпортил намечавшийся триумф Москвы в ее «сирийской экспедиции» и сделал еще много вещей, вплоть до вооруженной поддержки Киева в отражении российской агрессии, согласия на вступление Финляндии и Швеции в НАТО и возвращения Украине командиров «Азова».
Чем сделал две совершенно неожиданные для российской Z-общественности вещи. Во-первых, провел российского президента. «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад» - так, кажется, у кого-то из русских классиков?
Во-вторых, развеял миф о необычайной прозорливости российского президента, который якобы спас Эрдогана во время попытки переворота в 2016 году. Теперь критики Владимира Путина могут подойти к нему и по-свойски так спросить: «Васильич [а именно так назвал на днях президента патриарх Кирил, видимо, неспроста] ты кого вообще спас? И для чего? Не друг он Кремлю, совсем не друг».
Словом, Владимир Путин внезапно решил, что Эрдоган – недружественный ему политик и от него одни неприятности. После чего вновь начались детские игры «а я в домике, и сам звонить не буду, и на звонки не буду отвечать». Российский президент так за все эти годы и не понял, что с Эрдоганом такую игру затевать не стоит. Хотя бы потому, что у того козырей по принуждению к переговорам в запасе с избытком.
И он в любом случае вытащит российского президента на диалог – и добьется нужных ему решений. И пусть они будут очередными «ножами в спину» - Кремль стерпит. Во-первых, потому что к ним уже привык. Во-вторых – потому что в мастерстве переобуваний в воздухе, когда вчера «черное» сегодня становится «белым» - ему в мире нет равных.