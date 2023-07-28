Айдын Керимов, автор haqqin.az 17:18

Владимир Путин игнорирует просьбы президента Турции Реджепа Эрдогана обсудить возвращение в зерновую сделку. Выдумав себе зерновую сделку как шанс пошантажировать мир, после чего поверив в эту фантазию и ожидая от нее неких невиданных преференций, российский президент совершенно не ожидал, что окажется настолько неинтересен со своей придумкой остальному миру. После чего, впав в разочарование, эту сделку демонстративно разорвал. Ну, как разорвал? После того, как никто на это особо не отреагировал, даже на международных биржах – взял и обиделся.

Словом, мир особого значения этому обстоятельству не придал и выполнять условия России, которые она считала неотъемлемой частью сделки, мелочей вроде возвращения российских банков к международной финансовой системе и тому подобного, не собирается. Кремль, как водится, грозно нахмурил брови и попытался что-то заявить по этому поводу – но тут толстый полярный лис пришел к кремлевским башням откуда не ждали. Сначала Пекин заявил Совету безопасности ООН, что зерновую сделку необходимо возобновить. А когда опешивший от такого демарша российский президент заявил на саммите Россия-Африка, что «Россия в состоянии заместить украинское зерно, поскольку является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции», то африканские лидеры попросту эту идею высмеяли. Более того, когда Владимир Путин пообещал некоторым странам Африки некоторое количество зерна безвозмездно, то есть даром, заявили в ответ, что им подачек не надо, им нужна нормальная и прозрачная сделка, не зависящая от капризов одного человека. Словом, на каприз «величайшего геополитика всех времен», а именно так российского президента называет поклоняющаяся ему российская же Z-пресса, мир отреагировал унизительным для него безразличием. А виной всему, разумеется, Эрдоган, ставший сущим асом по втыканию в спину Владимира Путина ножей всех форм и размеров. Именно он категорически не признал «возвращение Крыма в родную гавань» в 2014-м, подпортил намечавшийся триумф Москвы в ее «сирийской экспедиции» и сделал еще много вещей, вплоть до вооруженной поддержки Киева в отражении российской агрессии, согласия на вступление Финляндии и Швеции в НАТО и возвращения Украине командиров «Азова».