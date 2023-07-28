До начала церемонии состоялась пресс-конференция с участием президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова, президента Федерации шахмат Азербайджана, вице-президента ФИДЕ Махира Мамедова, а также шахматистов Теймура Раджабова и Гюнай Мамедзаде.

Сегодня в Бакинском Конгресс-центре пройдет церемония открытия Кубка мира по шахматам.

«В Азербайджане в этом году прошли и еще пройдут много крупных соревнований, - открыл пресс-конференцию Фарид Гаибов. – Большинство мероприятий посвящено 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. На днях был презентован фильм, посвященный Гейдару Алиеву и шахматам.

Азербайджанские шахматисты сегодня среди ведущих в мире. Такие мероприятия играют важную роль в популяризации спорта в Азербайджане. Я уверен, что Кубок мира, как и предыдущие соревнования, пройдут на самом высоком уровне.

Приветствую президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. У нас прекрасные отношения. Благодарю его за популяризацию шахмат во всем мире. И спасибо за то, что доверили Баку проведение столь крупного турнира».

«Прошел год с тех пор, как президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил проведение Кубка мира в Баку. Благодарю также Фарида Гаибова и Махира Мамедова, - отвечает Аркадий Дворкович. - Азербайджан не впервые принимает крупнейшие шахматные соревнования. Тут уже проводились Кубок мира и Олимпиада. Присутствующие тут Теймур Раджабов и Гюнай Мамедзаде – доказательство успешности азербайджанских шахмат.

Организация Кубка мира – нелегкое дело. Более 300 участников приехали в Баку. Им созданы прекрасные условия. Уверен, что и шахматисты покажут высший уровень мастерства. Надеюсь, что соревнования пройдут в рамках Fair Play, а зрители получат удовольствие от игры».

«От Азербайджана на Кубке мира будет рекордное количество участников – 18, - вступает Махир Мамедов. - 13 шахматистов и 5 шахматисток. Никогда у нас не было столько участников на Кубке мира. У нас большой опыт проведения международных соревнований, а потому нет никаких сомнений, что все пройдет на высоком уровне.

Приятно, что в пресс-конференции участвуют лидеры азербайджанских шахмат. В частности, Теймур Раджабов выиграл Кубок мира в 2019 году. Он – пока единственный наш шахматист, кому это удалось. Гюнай Мамедзаде – лидер женских шахмат в Азербайджане».

«Кстати, Магнус Карлсен пока не выигрывал Кубок мира в отличие от Теймура Раджабова, - подхватывает президент ФИДЕ. - И он, конечно, хочет это сделать. Он сейчас играет в шахматы без давления. Конкуренция будет очень высокой, и нет гарантии, что он выиграет. Захочет ли в случае успеха в Баку сыграть в турнире претендентов? Это будет зависеть от него».

Также Махир Мамедов отметил, что в будущем Азербайджан может провести и турнир претендентов. «Тут решение принимает государство. Представитель государства тут – министр молодежи и спорта Фарид Гаибов».

Теймур Раджабов подчеркнул, что ему в радость играть в родном городе. «Ко мне подходят много людей. Берут автографы, фотографируются. Чувствую себя суперзвездой. Кубок мира – один из сложнейших турниров в шахматном календаре. Фавориты нередко проигрывают в первых раундах. Так было с Магнусом Карлсеном на Кубке мира в Тбилиси, если не ошибаюсь».

По словам Гюнай Мамедзаде, подобные соревнования – шахматный праздник. «Нужно быть особенно подготовленными», - сказала шахматистка.

Сами соревнования начнутся 30 июля и пройдут в отеле Boulevard Marriott. В Кубке мира примут участие 206 шахматистов и 103 шахматистки. Всего в Баку приехали представители более 80 стран.