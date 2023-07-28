Иранская актриса арестована за добрые пожелания в адрес Нетаньяху

Власти Ирана арестовали актрису Шохре Гамар по обвинению в «распространении психологической незащищенности в обществе» после того, как она пожелала премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху скорейшего выздоровления, пишет издание Asharq Al Awsat.

Связанные с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) СМИ сообщили, что актриса была арестована за публикацию материалов, поддерживающих участников беспорядков, оскорбляющих чиновников, и за пожелание скорейшего выздоровления премьер-министру Израиля, «поддержку сионистского образования» и «провокации хаоса на улицах».

Актриса была арестована через несколько дней после того, как опубликовала историю на своей странице в Instagram с четырьмя миллионами подписчиков и пожелала премьер-министру Израиля скорейшего выздоровления. Она разместила в своем аккаунте фото Нетаньяху, подписав его: «Я много молилась за Ваше здоровье. Оставайтесь в живых».

На прошлой неделе Биньямин Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора, на следующий день после чего был выписан из больницы и вернулся к исполнению своих обязанностей.