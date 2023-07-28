Арестован убийца брата главы Ленкорани
Как сообщалось ранее, следственным управлением Генеральной прокуратуры проводится расследование по уголовному делу, возбужденному 26 июля по факту гибели жителя села Пирекеча Кюрдамирского района Азера Гарашова, убитого в результате выстрела из огнестрельного оружия в жилом доме, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Были выявлены серьезные подозрения в том, что Азай Гарашов, 2005 года рождения, на почве семейного конфликта застрелил своего отца Азера Гарашова из охотничьего ружья.
На основании собранных доказательств Азай Гарашов привлечен в качестве обвиняемого по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и решением суда ему избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.
Покойный Азер Гарашов приходился братом главе исполнительной власти Ленкорани Талеху Гарашову.