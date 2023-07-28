Американский канал CNN показал, как выглядят вблизи украинские морские дроны-камикадзе MAGURA V5, используемые для атак по российским надводным целям. Это первая публичная демонстрация данного оружия.

Как утверждает корреспондент, данные дроны способны нести до 300 кг взрывчатки на дистанцию до 800 км.

"Ими очень легко управлять. Они уже жестко ограничили передвижения российского флота. Украинцы просто отправляют свои дроны на охоту, бороздя волны. Если российские корабли их замечают, то открывают отчаянный огонь. Иногда россиянам везет, и они выводят дроны из строя. Но в других случаях дроны прорываются через ад из пуль и достигают своей цели", – говорится в репортаже.

Как рассказали журналистам украинские военные, морские дроны используются не только для нанесения ударов, но также для доставки грузов и разведки.

В сюжете также отмечается, что дрон является полностью украинской разработкой. Его производство тоже находится в Украине.

Разработчик дрона, с которым пообщались журналисты, отметил, что вооружение российских кораблей спроектировано для борьбы с другими кораблями и его трудно использовать для поражения небольших и очень быстрых морских дронов.

"Они (дроны) быстрее всего, что есть в Черном море. Российское вооружение из XX века, а наше – из XXI. Между нами столетие" – заявил инженер.