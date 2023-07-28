Хикмет Гаджиев: Ереван оправдывает военные преступления
"Протест" официальных, общественных/медийных структур Армении по задержанию военного преступника Вагифа Хачатуряна, убившего 25 мирных жителей Азербайджана, является ничем иным, как поддержкой и оправданием военных преступлений на государственном уровне, написал в своем твиттере помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Он (Хачатурян) пытался использовать медицинскую эвакуацию, осуществляемую Международным комитетом Красного Креста (МККК), для контрабанды людей", - написал Гаджиев.