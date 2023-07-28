США впервые передадут Тайваню оружие по «украинской» схеме

США выделят Тайваню пакет военной помощи на сумму $345 млн. Это первый транш в рамках «президентских полномочий по сокращению запасов» для поддержки Тайваня, утвержденных американским Конгрессом в прошлом году. Похожие полномочия также были задействованы для отправки вооружений Украине.

Пакет включает различные системы противовоздушной обороны, противотанковое оружие, огнестрельное оружие, ракеты, а также средства разведки. Согласно сообщениям Associated Press, в него также входят беспилотники MQ-9 Reaper и боеприпасы для стрелкового оружия.

Китай высказал протест в отношении инициативы. «Соединенные Штаты преднамеренно нагнетают напряженность через Тайваньский пролив, что равносильно ускорению превращения Тайваня в пороховую бочку и подталкивания тайваньского народа в пучину катастрофы», — заявил представитель Минобороны Китая Тань Кефей.