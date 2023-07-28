Для выплаты жалованья своим водителям, поварам и домработницам российские олигархи могут снять со своих личных банковских счетов до одного миллиона долларов.

Как пишет в журналистском расследовании влиятельная The New York Times, в результате секретной сделки с правительством Великобритании российским олигархам, находящимся под санкциями, разрешили вернуть в качестве «карманных денег» часть их средств, замороженных в британских банках.

В ходе расследования выяснилось, что в течение первого годы войны в Украине российскому банковскому магнату Михаилу Фридману было разрешено снять со счета 300 тысяч фунтов стерлингов, чтобы выплатить жалованье 19 сотрудникам, включая водителей, частных поваров, домработниц и разнорабочих.

В то же время, для покрытия основных потребностей собственной семьи Фридман получал ежемесячно около 7 тысяч фунтов стерлингов.

Сообщается, что бывшему деловому партнеру Фридмана, Петру Авену, из его же средств выплачивалось ежемесячное пособие в размере 60 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее правительство Великобритании назвало «прокремлевскими» обоих олигархов, которые в свое время основали в России знаменитый «Альфа-банк» и имели тесные связи с президентом Путиным.

В свою очередь, и Фридман, и Авен эти обвинения категорически отвергают, утверждая, что являются «политически нейтральными бизнесменами».

Сообщается также, что Михаил Фридман и Петр Авен – далеко не единственные «счастливчики», получившие доступ к собственным капиталам. К концу прошлого года правительство Великобритании одобрило 82 соответствующих запроса.

Комментируя этот факт, авторы расследования в The New York Times пишут о недостаточном контроле правительства Великобритании за режимом выполнения антироссийских санкций.

По оценкам антикоррупционной группы Transparency International, на данный момент граждане Российской Федерации, обвиняемые в финансовых преступлениях или каким-то образом связанные с Кремлем, владеют в Великобритании собственностью на общую сумму 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.