Россия продолжает обстреливать мирное население
В результате ракетного удара россиян по Запорожью в субботу вечером погибли мужчина и женщина, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
"Вражеская ракета попала по открытой местности. К большому сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей.
Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета".
Куртев сообщил, что на местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы.