Нигер остался без европейской помощи

Евросоюз временно прекратил оказывать финансовую поддержку Нигеру, сообщает агентство Reuters.

«В дополнение к немедленному прекращению поддержки бюджета все действия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу», - приводит СМИ слова верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

По данным издания, США пригрозили Нигеру поступить так же, как и Евросоюз.