Российское консульство в Молдове приостановит работу

Российское консульство в Кишиневе приостанавливает работу после требования правительства Молдовы сократить штат дипломатов примерно на две трети до 15 августа.

Об этом дипломатическое представительство сообщило в Telegram-канале.

"В консульском отделе посольства России в Республике Молдова по техническим причинам с 5 августа 2023 года временно приостановлен прием", - отмечается в сообщении.

Ранее МИД Молдовы уведомил посла России Олега Васнецова о необходимости сокращения персонала посольства на 45 человек - до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. Таким образом их численность будет доведена до уровня молдавского посольства в Москве.

Свое решение Кишинев объяснил многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове.