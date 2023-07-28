Сборная Азербайджана с победы стартовала на чемпионате Европы в Баку

Сегодня в Баку в Спортивном центре «Серхедчи» стартовал чемпионат Европы по баскетболу в дивизионе «С» среди юношей в возрасте до 18 лет.

Сборная Азербайджана в первой игре обыграла Мальту со счетом 73:54.

Также в нашей группе Кипр и Молдова. Киприоты в первом матче обыграли молдован с результатом 85:39.

31 июля сборная Азербайджана сыграет с Кипром, а 3 августа – с Молдовой.

В группе «B» первые победы одержали Монако и Люксембург, обыгравшие соответственно Сан-Марино и Гибралтар. Также в этой группе выступает Андорра.

По две лучшие команды выйдут в полуфинал. Остальные сборные поборются за 5-9-е места.