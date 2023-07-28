Армения заняла четвёртую строчку в списке мировых стран-экспортеров полупроводников для оборонной промышленности, пишет Bloomberg.

"После вторжения России в Украину эта страна неожиданно стала четвёртым в мире экспортером в Россию полупроводников, готовых к боевым действиям", - отмечает агентство.

Ранее министр финансов Армении Ваге Ованнисян сообщал, что экспорт из Армении в Россию в 2022 году вырос на 187% по сравнению с 2021-м.

При этом, по его словам, большая часть приходится на реэкспорт, так как Армения не может производить полупроводники и другое сложное оборудование.