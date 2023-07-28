Саудовская Аравия попытается прекратить войну в Украине

Саудовская Аравия планирует провести в начале августа мирные переговоры по Украине с участием стран Запада. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, на встречу, которая состоится с 5 по 6 августа в Джидде, прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет.

«Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины», – говорится в статье.

На переговоры позовут представителей ключевых развивающихся стран, включая ЮАР, Индию и Бразилию.