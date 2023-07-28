Эльяс Шафиев, собкор 22:52

Кристофер Стил, бывший глава «русского» отдела службы внешней разведки Великобритании МИ-6 и автор скандальной публикации о том, как российские спецслужбы завербовали в Москве Дональда Трампа, утверждает, что президент Владимир Путин покинет власть в течение ближайших двух лет. Стил призвал Запад быть готовым к такому сценарию и заявил, что уход Путина от власти в Кремле может быть осуществлен в результате нескольких сценариев, одним из которых является его физическая ликвидация.

В интервью американскому телеканалу Sky News Кристофер Стил сказал, что мятеж Пригожина выявил серьезный раскол в ближайшем окружении Путина. По словам Стила, он располагает информацией из надежных источников о том, что у Путина есть серьезные проблемы со здоровьем. Их точная причина остается неясной, но при этом не исключается вероятность скоропостижной смерти президента России. Стил также не исключает вариант, при котором Путина могут физически устранить либо люди из его ближайшего окружения, либо элементы за пределами России, после чего одним из претендентов на власть в стране может стать директор ФСБ Александр Бортников. В том же интервью для Sky News Стил заявил, что вторжение в Украину было серьезной ошибкой Владимира Путина, подорвавшей его авторитет в мире.

Бывший сотрудник британской внешней разведки считает, что, с одной стороны, невысокие темпы контрнаступления ВСУ помогают Путину выиграть время, но с другой, жестокие реалии войны в Украине и последствия антироссийских санкций изменили отношение к Путину со стороны богатых и влиятельных россиян, и это недовольство может сыграть решающую роль в свержении президента России. По мнению Кристофера Стила, наиболее вероятный сценарий, способный ускорить окончание войны в Украине, предусматривает смещение или убийство Путина в пользу дистанцировавшегося от военных действий представителя нынешнего режима Кремля, готового вести с Западом переговоры об их прекращении». В числе потенциальных преемников Путина бывший британский разведчик называет губернатора Тульской области Алексея Дюмина, главу «Роснефти» Игоря Сечина и бывшего премьер-министра России Виктора Зубкова. Альтернативным вариантом «мирного» развития событий может, по мнению Стила, стать захват власти националистами в службах безопасности, потерявших веру в Путина и стремящихся продолжить войну в Украине вплоть до полной победы. Бывший британский разведчик не исключает также добровольную отставку Путина, как альтернативу его ухода от власти в Кремле. Решающим этапом для этого шага являются президентские выборы в России, намеченные на март 2024 года.