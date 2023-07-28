Украина ударила по мосту в Крыму
Утром в субботу, 29 июля, Силы обороны Украины атаковали Чонгарский мост на административной границе Крыма и Херсонской области.
Удары подтвердило Стратегическое командование Вооруженных сил Украины в своем телеграм-канале. Отмечается, что атака была успешной - мост поражен.
"Поражено. Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля. Слава Вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении.
Сегодня крымские телеграм-каналы сообщили, что Чонгарский мост на административной границе оккупированного Крыма и Херсонской области поврежден.
Местные жители в чатах утверждают, что на блопосте перед Чонгаром все машины останавливают, заявляя, что Чонгарский мост закрыт, поскольку его "взорвали". Более того, о повреждении моста сообщают местные жители. Представители России же молчат относительно атаки.
22 июня ВСУ уже наносили удар по Чонгарскому мосту.