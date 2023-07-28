Германия отказалась поставлять Украине крылатые ракеты
Минобороны ФРГ вновь отказало Киеву в поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщает немецкое издание Tagesschau.
Причины отказа не называются. Передачу таких ракет Украине поддерживают в оппозиционном Христианском демократическом союзе и входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии Германии. С требованием о немедленной передаче Киеву таких ракет выступал посол Украины Алексей Макеев.
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