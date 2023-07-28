Россия «не может выполнить пункт о прекращении огня за Украину, ведь именно Киев пытается наступать», заявил президент России Владимир Путин.

«Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов - прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», - заявил он.

По словам Путина, он в курсе положения дел на фронте, но не считает своим делом управление войсками, «это неправильно и даже вредно».

Он назвал «раздутой» историю с похищением Россией детей в Украине, заявив, что это было «спасение детей»: «Никаких проблем с возвращением детей родственникам на Украину нет», - добавил Путин.

Путин также заявил, что «планы отторгнуть Западную Украину никогда не покидают польские элиты».

«Пробрасываются идеи введения определенных польских подразделений в широком плане для обеспечения безопасности (в Украине), потому что всех выгребают в рамках мобилизационных мероприятий, но нужно же поддерживать порядок и дисциплину. Но если это произойдет, то это станет началом пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши», - сказал Путин.

По его словам, есть планы «создания польско - литовско - украинских подразделений, чтобы поставить их на границу с Беларусью». Российский президент заявил, что «видит в этих идеях угрозу национальной безопасности Украины»: «Думаю, все понимают, что это маловероятно, но у некоторых польских политических элит такая идея очень живуча и никогда (их) не покидает. Эти планы очень известны», - сказал он.