Путин рассказал о роли автомата Калашникова в «освобождении» Африки

Африка помнит конкретную помощь СССР в ее освобождении, его "голос и автомат Калашникова". Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин.

"Ведущий голос - это хорошо, но ведущий голос и автомат Калашникова - гораздо эффективнее", - прокомментировал Путин слова о том, что СССР был ведущим голосом освобождения для всего мира и в том числе для Африканского континента.

"Все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение", - ответил глава российского государства