Путин о Турции и зерновой сделке

Президент России Владимир Путин заявил, что приостановление Россией зерновой сделки «никак не связано» с передачей Турцией командиров «Азова» Украине.

По его словам, между Россией и Турцией были договоренности о нахождении в Турции бойцов «Азова».

«Договоренности были, других комментариев не будет», - сказал Путин, отвечая на вопрос о договоренностях между двумя странами и о том, как возвращение бойцов «Азова» в Украину повлияет на его отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он процитировал фразу «утром деньги, вечером стулья», подчеркнув, что для возвращения зерновой сделки нужно сначала «выполнение условий России».