Путин процитировал слова Сталина о Варшаве
Президент России Владимир Путин напомнил о принадлежности Варшавы к Российской империи.
«Когда на Ялтинской конференции, как говорят историки, шёл разговор о том, какое должно быть устройство в Европе, и Сталин сказал о том, что Львов должен входить в состав Советского Союза, Западную Украину, Черчилль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской империи. На что Сталин ответил: «Зато Варшава входила». Так вот Львов оказался в составе Советского Союза и был передан Украине», - сказал Путин.