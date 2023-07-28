Глава МИД Венгрии прокомментировал санкции против России анекдотом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто усомнился в необходимости вводить 12-й пакет антироссийских санкций, учитывая, что предыдущие одиннадцать попыток «не принесли результата».

«По-моему, если здраво размышляющий человек видит, что что-то не работает одиннадцать раз, он двенадцатый раз не пробует. Логика Брюсселя выглядит так: что-то не работает одиннадцать раз, давайте дожмем двенадцатый раз.

Есть анекдот: лежит больной на кушетке и спрашивает врача: «Доктор, получится?» «Ну, в пятнадцатый-то раз должно!» Так и с санкциями», - сказал Сийярто, выступая на конференции в венгерском Эстергоме.

По его словам, «совершенно ясно и однозначно, что санкционная политика ЕС провалилась, санкции ЕС потерпели фиаско, и это не политическая позиция, а констатация факта».