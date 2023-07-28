Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 01:17

Тридцатилетний карабахский конфликт подходит к своему логическому завершению. И поведение правительства и общественности Армении оставляет унизительно жалкое зрелище. Соседняя страна все больше напоминает абстрагированную неправительственную организацию, нежели самодостаточный государственный институт. Пришедшая к власти на волне революционных и исторических изменений прозападная неправительственная сила, которая вознамерилась в одночасье оторвать устоявшегося десятилетиями саттелита от «российского политического материка», с первого дня поставила под угрозу саму идею существования армянской государственности. Ведь зарожденная в тени империи двухглавого орла идея зиждилась на двуединстве: мифологизации истории и воинственном экспансионизме. «Кавказская Армения» долгие годы воспринималась в умах проповедников русской неоимперской идеи в образе этакого ручного Израиля, сдерживающего влияние возрождающейся азербайджанской национал-демократии либо увлекшего многие народы СССР грузинского буревестника революции. Не говоря об исторической конфронтации с наследницей Османской империи современной Турцией. Армения выступала одним из главных проводников российской доктрины сдерживания западного влияния путем разжигания сепаратизма.

В 2018 году Армения нарушила свою искомую роль. Переродившимся армянским либералам померещился неминуемый крах покровительницы-России и неизбежность нового витка западной глобализации. Чикагские мальчики «сельского башмачника Пашиняна» допустили немало стратегических ошибок, но главная из них заключалась в том, что они посчитали карабахскую проблему решенной. Точнее, они не допускали сценария расконсервации конфликта со стороны нефтегазового Азербайджана, отдающего в своей внутренней политике прерогативу политической стабильности. Более того, они не почувствовали и веяния новой геополитики – попытки неосоветского реванша и нового передела мира. Расконсервация исторических конфликтов происходила во время общемировых тектонических сдвигов и попыток изменения политической карты мира. Так было дважды в истории. Так произошло и в третий раз. Армения, доведенная бесславным правлением кучки бездарных полевых командиров до социального коллапса и политического распада, оказалась не готовой к новым геополитическим вызовам, новой затяжной войне, новым историческим испытаниям. Армения смогла бы выстоять лишь находясь под крылом своей покровительницы-матушки. Но было поздно, «армянские мальчики» сожгли мосты со всеми башнями Кремля, взяв стремительный курс на туманную евроинтеграцию. Россия взяла и отошла в сторону. Армения упала и вдребезги разбилась… В период агонии коронавируса и большого европейского пожара, вызванного украинской войной, Западу было не до нового, к тому же непроверенного, неиспытанного, скользкого союзника. Да и с кем воевать? Со стратегическим партнером Азербайджаном? Или военным союзником Турцией?

Алиевы блестяще просчитали геополитическую многоходовку, избрав во внешней политике концепцию баланса интересов. Ильхам Алиев по складу своего политического характера не приемлет резких телодвижений, выстраивая прочные и взаимовыгодные отношения со всеми главными мировыми игроками. Алиев создал уникальную ситуацию (да и Армения ему откровенно подыграла и помогла в этом), при которой обессиливший и сломленный противник был загнан в угол. Надо было нанести решающий удар, который и последовал в 2020 году. В чем главная проблема современной Армении? Она с треском и позором проиграла войну, но не может смириться с тяжелейшими условиями и последствиями капитуляции. Освободив Карабах, установив полный и безраздельный контроль над ним, Азербайджан обязан был захлопнуть некогда настежь открытые двери в пресловутом Лачинском коридоре. Ведь эти открытые двери и усугубили положение Азербайджана в 1992 году. Именно через этот коридор и перебрасывалось тяжелое вооружение передовым частям армянской армии, действующей в Карабахе по принципу выжженной земли. Более того, карабахские армяне должны были осознать, что и правившие ими на протяжении 30 лет сепаратисты проиграли в войне. Их выбор невелик – принять правила и законы страны, либо покинуть ее пределы. Третьего не дано. Так не бывает! Однако самое парадоксальное в данной ситуации заключается в том, что разгромленная Армения, потерявшая всю свою немногочисленную армию, пытается диктовать условия победившей стороне. Беспрецедентно, но Армения вновь возвращается к лозунгам начала конфликта, требуя какие-то привилегированные права и особый статус для граждан другой страны, настаивая на отдельном суверенном коридоре для этих же граждан! Опять-таки, так не бывает. Вооруженная этими требованиями Армения потерпела сокрушительное поражение как на поле боя, так и на дипломатическом поприще.