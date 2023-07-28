Сыр-бор Лачинский коридор главная тема

Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az

Тридцатилетний карабахский конфликт подходит к своему логическому завершению. И поведение правительства и общественности Армении оставляет унизительно жалкое зрелище. Соседняя страна все больше напоминает абстрагированную неправительственную организацию, нежели самодостаточный государственный институт. Пришедшая к власти на волне революционных и исторических изменений прозападная неправительственная сила, которая вознамерилась в одночасье оторвать устоявшегося десятилетиями саттелита от «российского политического материка», с первого дня поставила под угрозу саму идею существования армянской государственности. Ведь зарожденная в тени империи двухглавого орла идея зиждилась на двуединстве: мифологизации истории и воинственном экспансионизме.

«Кавказская Армения» долгие годы воспринималась в умах проповедников русской неоимперской идеи в образе этакого ручного Израиля, сдерживающего влияние возрождающейся азербайджанской национал-демократии либо увлекшего многие народы СССР грузинского буревестника революции. Не говоря об исторической конфронтации с наследницей Османской империи современной Турцией. Армения выступала одним из главных проводников российской доктрины сдерживания западного влияния путем разжигания сепаратизма.

В Ереване выгоняли Россию. Вот она и ушла

В 2018 году Армения нарушила свою искомую роль. Переродившимся армянским либералам померещился неминуемый крах покровительницы-России и неизбежность нового витка западной глобализации. Чикагские мальчики «сельского башмачника Пашиняна» допустили немало стратегических ошибок, но главная из них заключалась в том, что они посчитали карабахскую проблему решенной. Точнее, они не допускали сценария расконсервации конфликта со стороны нефтегазового Азербайджана, отдающего в своей внутренней политике прерогативу политической стабильности. Более того, они не почувствовали и веяния новой геополитики – попытки неосоветского реванша и нового передела мира. Расконсервация исторических конфликтов происходила во время общемировых тектонических сдвигов и попыток изменения политической карты мира. Так было дважды в истории. Так произошло и в третий раз.

Армения, доведенная бесславным правлением кучки бездарных полевых командиров до социального коллапса и политического распада, оказалась не готовой к новым геополитическим вызовам, новой затяжной войне, новым историческим испытаниям. Армения смогла бы выстоять лишь находясь под крылом своей покровительницы-матушки. Но было поздно, «армянские мальчики» сожгли мосты со всеми башнями Кремля, взяв стремительный курс на туманную евроинтеграцию. Россия взяла и отошла в сторону. Армения упала и вдребезги разбилась…

В период агонии коронавируса и большого европейского пожара, вызванного украинской войной, Западу было не до нового, к тому же непроверенного, неиспытанного, скользкого союзника. Да и с кем воевать? Со стратегическим партнером Азербайджаном? Или военным союзником Турцией?

Алиев все рассчитал до деталей. И нанес заключительный удар

Алиевы блестяще просчитали геополитическую многоходовку, избрав во внешней политике концепцию баланса интересов. Ильхам Алиев по складу своего политического характера не приемлет резких телодвижений, выстраивая прочные и взаимовыгодные отношения со всеми главными мировыми игроками. Алиев создал уникальную ситуацию (да и Армения ему откровенно подыграла и помогла в этом), при которой обессиливший и сломленный противник был загнан в угол. Надо было нанести решающий удар, который и последовал в 2020 году.

В чем главная проблема современной Армении? Она с треском и позором проиграла войну, но не может смириться с тяжелейшими условиями и последствиями капитуляции. Освободив Карабах, установив полный и безраздельный контроль над ним, Азербайджан обязан был захлопнуть некогда настежь открытые двери в пресловутом Лачинском коридоре. Ведь эти открытые двери и усугубили положение Азербайджана в 1992 году. Именно через этот коридор и перебрасывалось тяжелое вооружение передовым частям армянской армии, действующей в Карабахе по принципу выжженной земли. Более того, карабахские армяне должны были осознать, что и правившие ими на протяжении 30 лет сепаратисты проиграли в войне. Их выбор невелик – принять правила и законы страны, либо покинуть ее пределы. Третьего не дано. Так не бывает!

Однако самое парадоксальное в данной ситуации заключается в том, что разгромленная Армения, потерявшая всю свою немногочисленную армию, пытается диктовать условия победившей стороне. Беспрецедентно, но Армения вновь возвращается к лозунгам начала конфликта, требуя какие-то привилегированные права и особый статус для граждан другой страны, настаивая на отдельном суверенном коридоре для этих же граждан! Опять-таки, так не бывает. Вооруженная этими требованиями Армения потерпела сокрушительное поражение как на поле боя, так и на дипломатическом поприще.

Армения проиграла войну. Что теперь?

У Армении нет шансов в этом противостоянии. Вмешается ли Россия? – задаются вопросом в Ереване. Как поступит Запад? – теряются в догадках на бессрочных дежурных акциях протеста в Армении. Куда и зачем должна вмешиваться Россия, униженная и отвергнутая своим жалким сателлитом, и к тому же вовлеченная в судьбоносную войну в Украине? Зачем Западу открывать второй фронт где-то на Кавказе? И ради чего? Ради противоборства со страной, которая восстанавливает свои международно признанные границы? Ради эфемерных и размытых принципов сжигать мосты с государством, играющим особую роль в энергетической безопасности Европы?

Неужели армянские политики столь наивны и близоруки в своих иллюзиях - наголову превосходящий Азербайджан уступит и пойдет на попятную после того, как одержал победу? И ради чего Азербайджан должен уступать перед страной, неспособной и на мнимое сопротивление?

Армения ошиблась и на сей раз. Жалкий и глухой ропот негодования у пограничного пункта в Лачине тонет в грохотах канонады у Запорожья. Миру не до Армении, и тем более не до пропускного пункта в далеком Лачине. Тем паче, что Армения давно проиграла эту войну…