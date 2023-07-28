Путин: То Эрдогану неудобно, то мне неудобно...

Он подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки. «Я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ. И мы, и наши турецкие друзья это знают.

Речь идет о создании электронной площадки торговой. Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах. Просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов, потому что Турция стала транзитной страной для Европы», - пояснил Путин.

Он также подчеркнул, что роль Турции как транзитной страны имеет тенденцию к увеличению. «Потому что если там и дальше будут нарушать эти газовые коммуникации, то, конечно, все будут думать о том, как уходить и куда уходить для того, чтобы обеспечить безопасность», - сказал Путин.

Он не исключил, что совершит визит в Турцию, возможен вариант, при котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию.

«Мы договорились о том, что мы увидимся, да, или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до (президентских и парламентских) выборов (в Турции), но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему», - сказал российский президент.

Как пояснил Путин, его визит в преддверии выборов мог рассматриваться как попытка влияния на внутриполитический процесс, поэтому было принято решение его отложить. «Визиты в преддверии за несколько там, за неделю или за три недели до выборов можно было бы рассматривать как какую-то попытку влияния на внутриполитический процесс. Ни ему, ни мне это не нужно. И мы решили нашу встречу перенести. Но мы так и не договорились где - либо у нас, либо в Турции. Посмотрим.

Мы хотели переговорить по телефону, президент Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня - ему неудобно, предложил завтра - ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Переговорим там и решим», - сказал Путин.