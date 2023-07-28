Путин: То Эрдогану неудобно, то мне неудобно...
Тема создания на турецкой территории газового хаба остается на повестке дня. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки. «Я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ. И мы, и наши турецкие друзья это знают.
Речь идет о создании электронной площадки торговой. Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах. Просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов, потому что Турция стала транзитной страной для Европы», - пояснил Путин.
Он также подчеркнул, что роль Турции как транзитной страны имеет тенденцию к увеличению. «Потому что если там и дальше будут нарушать эти газовые коммуникации, то, конечно, все будут думать о том, как уходить и куда уходить для того, чтобы обеспечить безопасность», - сказал Путин.
Он не исключил, что совершит визит в Турцию, возможен вариант, при котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию.
«Мы договорились о том, что мы увидимся, да, или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим. Он меня приглашал еще вот до (президентских и парламентских) выборов (в Турции), но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему», - сказал российский президент.
Как пояснил Путин, его визит в преддверии выборов мог рассматриваться как попытка влияния на внутриполитический процесс, поэтому было принято решение его отложить. «Визиты в преддверии за несколько там, за неделю или за три недели до выборов можно было бы рассматривать как какую-то попытку влияния на внутриполитический процесс. Ни ему, ни мне это не нужно. И мы решили нашу встречу перенести. Но мы так и не договорились где - либо у нас, либо в Турции. Посмотрим.
Мы хотели переговорить по телефону, президент Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня - ему неудобно, предложил завтра - ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Переговорим там и решим», - сказал Путин.