09:09

В ночь на воскресенье два беспилотника повредили здания в деловом центре «Москва-Сити». Еще один, как заявляет Минобороны РФ, был сбит в Одинцовском районе Подмосковья. «Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — говорилось в сообщении, появившемся в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина в половину пятого утра в воскресенье. В результате 50-этажное здание «IQ-квартала», где расположены офисы трех российских министерств и жилые апартаменты, было повреждено в районе пятого и шестого этажей.

Телеграм-каналы опубликовали видео, на которым видны разлетевшиеся в результате взрыва документы Министерства цифрового развития. В башне «Око-2» были выбиты стекла с первого по четвертый этаж. По некоторым данным, в результате атаки пострадали от одного до двух человек, однако официально российские власти эту информацию не подтверждали. По данным телеграм-канала Mash, первый из двух беспилотников, атаковавших Москву, упал в 3:20. В это же время стали появляться сообщения о работе ПВО в Одинцовском районе Московской области. Примерно в 4:10 поступила информация о втором взрыве в бизнес-центре «Око-2». Согласно заявлению российского Министерства обороны, один украинский БПЛА был уничтожен в воздухе средствами ПВО в Московской области, «еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».