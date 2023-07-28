Атакован и Крым

«Шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

Министерство обороны РФ объявило, что в ночь на воскресенье, 30 июля, была пресечена попытка атаковать Крым 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

Накануне ВСУ заявили, что украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту — кратчайшему пути из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас пытается наступать украинская армия.

До этого назначенный Россией «глава администрации» Херсонской области Украины Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 29 июля ВСУ выпустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow в направлении железной дороги между Херсонской областью и Крымом.