Атакован и Крым
Министерство обороны РФ объявило, что в ночь на воскресенье, 30 июля, была пресечена попытка атаковать Крым 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.
«Шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут», — говорится в заявлении российского военного ведомства.
«В результате атаки никто не пострадал», - сообщили в Минобороны РФ.
Накануне ВСУ заявили, что украинские войска нанесли удар по Чонгарскому мосту — кратчайшему пути из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас пытается наступать украинская армия.
До этого назначенный Россией «глава администрации» Херсонской области Украины Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 29 июля ВСУ выпустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow в направлении железной дороги между Херсонской областью и Крымом.