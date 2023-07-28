Концерты поп-звезды вызвали мини-землетрясение

Два больших концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт в городе Сиэтл вызвали в районе их проведения сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла. Об этом пишет BBC.

В частности, местный сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах зарегистрировала эти данные во время аншлаговых выступлений Свифт на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля, которые были частью ее гастрольного тура Eras Tour. По словам ученой, источником мини-землетрясения могли быть либо танцующие поклонники Свифт, либо звуковая система. В течение двух вечеров на этих концертах танцевали 144 тысячи фанатов.