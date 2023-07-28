Концерты поп-звезды вызвали мини-землетрясение
Два больших концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт в городе Сиэтл вызвали в районе их проведения сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла. Об этом пишет BBC.
В частности, местный сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах зарегистрировала эти данные во время аншлаговых выступлений Свифт на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля, которые были частью ее гастрольного тура Eras Tour. По словам ученой, источником мини-землетрясения могли быть либо танцующие поклонники Свифт, либо звуковая система. В течение двух вечеров на этих концертах танцевали 144 тысячи фанатов.
Предыдущий подобный рекорд в Сиэтле был установлен в 2011 году во время матча по американскому футболу. Он получил название «Бист квейк» — «Звериное землетрясение».
По словам Каплан-Ауэрбах, разница между игрой НФЛ и недавними концертами Свифт составила всего 0,3 балла, но тряска была в два раза сильнее, что «абсолютно удвоило эффект».
После многотысячных концертов в Сиэтле Свифт написала у себя в инстаграме, что выходные, на которые они пришлись, стали для нее «по-настоящему самыми любимыми в жизни».