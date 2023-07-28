Авиация Вооруженных сил Украины за 29 июля нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Также украинцы уничтожили 4 разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Украины.

Согласно сообщению, бойцы ракетных войск и артиллерии поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один склад боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава россиян.

В то же время россияне атаковали двумя «Шахедами» Днепропетровскую область Украины, они сбиты, заявили в Днепропетровской областной военной администрации.

Кроме того, россияне нанесли 8 ракетных, 33 авиационных удара, совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.