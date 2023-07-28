Человечеству грозит новая пандемия?

«В этом году число случаев лихорадки Денге может достигнуть почти рекордного уровня. Частично это произошло из-за глобального потепления, которое способствует комарам распространять болезнь. Около половины населения мира сейчас находятся в группе риска», — заявил доктор Раман Велаюдхан, специалист отдела ВОЗ по борьбе с тропическими заболеваниями.

По его словам, в этом году количество случаев заражения может возрасти еще на 4 миллиона, наиболее уязвимой является Южная Америка, в частности Боливия, Парагвай, Перу и Аргентина. Аргентина, столкнувшись с одной из самых больших вспышек лихорадки Денге за последние годы, стерилизует комаров с помощью радиации, которая изменяет их ДНК. Однако желаемых результатов нет – комаров все равно много.

С начала 2023 года болезнь впервые за всю историю наблюдений была зафиксирована в столице Судана Хартуме, в июне о всплеске заболеваемости сообщили в Европе. Также в середине июня из-за лихорадки Денге чрезвычайное положение было объявлено в большинстве регионов Перу. В Таиланде созданы спецбригады по борьбе с переносимыми насекомыми болезнями.

При температуре +45 градусов комары погибают. Поскольку этим летом от чрезвычайной жары страдают не только Африка, Азия и Латинская Америка, но также Европа, комары мигрируют на север в поисках более комфортной температуры.

Четыре года назад ВОЗ оценила лихорадку Денге как одну из десяти угроз здоровью человечества. Эту болезнь вызывает вирус Денге (DENV). Зараженный человек является источником инфекции обычно 4-5 дней, максимум 12 дней. Классическая лихорадка Денге человека не убивает, но протекает очень тяжело. Температура тела повышается до 40-41 градуса и держится 7-10 дней, ее трудно сбить сильными препаратами. Геморрагическая и шоковая форма болезни часто приводят к смерти из-за отека головного мозга или легких.