Российские военные блогеры в последнее время присоединились к попыткам Кремля изобразить контрнаступление Вооруженных сил Украины как серию якобы неудачных атак по всей линии соприкосновения. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики приводят в пример публикацию российскими «военкорами» 29 июля кадров, на которых, как они утверждают, запечатлен разгром российским танком целой украинской роты с бронетехникой. В действительности кадры сняты 7 июня и показывают, как артиллерийские подразделения войск РФ наносят удары по колонне ВСУ. Российские блогеры все чаще и сильнее преувеличивают потери ВСУ и все меньше рассказывают о потерях и проблемах российских сил, чтобы поддержать версию Кремля, отмечают американские эксперты.

Кроме того, ISW считает, что некоторые российские блогеры меняют освещение украинского контрнаступления, опасаясь наказания со стороны Кремля после ареста бывшего «министра обороны» «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина), критиковавшего действия Минобороны РФ.

В отчете отмечается: «Способность Кремля создать более целостный нарратив о войне в российском информационном пространстве остается неопределенной, и дальнейшие российские неудачи или значительные успехи Украины могут подорвать прогресс Кремля в этих усилиях».

В то же время аналитики института отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись вперед на некоторых направлениях 29 июля.