В пресс-службе МЧС сообщили, что тема учений - «Организация совместных действий при возможных чрезвычайных ситуациях в Бакинском метрополитене». Руководило учениями Главное оперативное управление МЧС.

По замыслу учений, на горячую линию «112» ведомства поступила информация об условном густом задымлении и пожаре в результате короткого замыкания на станции метро «Низами». По вызову были задействованы силы государственных служб пожарной охраны, пожарного надзора, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

В связи с «инцидентом» сначала сотрудниками метрополитена были проведены работы по закрытию станции, включению рабочего освещения в тоннеле, снятию напряжения с контактных рельсов, открытию проходных дверей. Мобильными пожарно-спасательными группами МЧС с использованием средств индивидуальной защиты были проведены оперативно-разведывательные и оперативно-оценочные работы, «пожар» был потушен в короткие сроки, «пострадавших» эвакуировали с применением спасательных средств, им оказали «первую помощь».

После успешно проведенных учений были обсуждены итоги, состоялся обмен мнениями между сотрудниками МЧС и метрополитена о проведении спасательных работ при возможных чрезвычайных ситуациях на объекте, оказании первой помощи пострадавшим и правилах безопасности при эвакуации.