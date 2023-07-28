Тяжелая авария на трассе Баку - Газах: двое погибших

На дороге Баку - Газах произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно сообщению, на горячую линию МЧС «112» поступила информация, что требуется помощь в связи с ДТП близ села Аршали Кюрдамирского района (180-й километр дороги Баку - Газах).

Прибывшие на место аварии силы Государственной противопожарной службы МЧС установили, что столкнулись два грузовых автомобиля - «Форд» и «КамАЗ».

В результате проведенных мероприятий тела двух человек извлекли из транспортного средства и передали по назначению.