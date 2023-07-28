В России непогода убила девять человек. Десятки пострадали
Восемь регионов Приволжского федерального округа пострадали из-за сильного ветра и ливня, сообщило МЧС РФ.
По подсчетам ведомства, девять человек погибли, 67 — пострадали. Повреждена кровля 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов, упали 550 деревьев, энергоснабжение нарушено в 520 населенных пунктах.
«Коммерсант» отмечает, что МЧС РФ не уточняет, в каких регионах погибли и пострадали люди. Известно, что 29 июля в Марий Эл в палаточном лагере на диком пляже погибли семь человек, в том числе трое детей. В Нижегородской области погибла женщина, которая находилась на перевернувшемся парусном судне. В Татарстане погиб подросток.