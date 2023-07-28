В Украине заявили об успехах на фронте

Украинские военные постепенно продвигаются на юге и востоке страны, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, рассказывая о текущей ситуации на фронте.

В частности, под Бахмутом продолжалось движение украинской армии вперед на южном фланге. На северном фланге подвижек нет. Россияне перебрасывают под Бахмут дополнительные силы и средства. В самом городе идут обстрелы с обеих сторон.

Кроме того, на Купянском и Лиманском направлениях россияне ведут себя активно. «Сегодня было несколько попыток наступать, но потерпели неудачу и понесли потери», - заявила Маляр.

«На Авдеевском направлении продолжаются бои, РФ ведет атаки. На Марьинском направлении россияне усилили штурмовые действия с применением техники: танков, БМП. Атаки отражены», - сообщила Маляр.

«На юге Украины ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлении», - добавила замминистра, однако детали сообщить отказалась из соображений безопасности.