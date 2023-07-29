Медведев пригрозил: Россия использует ядерное оружие при успехе Украины

Если бы наступление украинских войск удалось, и они смогли освободить территории, захваченные Россией, Москве пришлось бы пойти на применение ядерного оружия. С такими угрозами выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом, российские военные, отражающие наступление, «предотвращают мировой конфликт», утверждает он.

«Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось, и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется. Поэтому наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару», — написал Медведев в своем телеграм-канале.