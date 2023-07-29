Новая атака: Россия сбросила авиабомбы на остров Змеиный
Российская тактическая авиация в третий раз атаковала остров Змеиный в Черном море.
Оперативное командование «Юг» сообщило, что в ночь на воскресенье российские силы сбросили на остров две авиабомбы неустановленного образца.
Кроме того, в заявлении отмечается, что минувшей ночью с восточного побережья Азовского моря россияне выпустили дроны-камикадзе по аграрным предприятиям Херсонской области и Криворожского района Днепропетровской области, все 4 беспилотника сбили украинские силы ПВО. Обломки одного из них упали на территорию агрофирмы, что вызвало пожар в зернохранилище.