Очередные обстрелы Украины: есть погибшие и раненые

Так, Запорожская область за последние сутки была обстреляна 77 раз, ударам подверглись 20 населенных пунктов. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко. Погибла 32-летняя женщина и 45-летний мужчина, еще две женщины получили ранения. По словам чиновника, ущерб нанесен более чем 30 жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

«В Херсонской области в результате обстрелов ранены два человека, - сообщил глава Херсонкой ОВА Александр Прокудин. - Российские снаряды попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности по территории завода в Херсоне».

«Также минувшей ночью российские войска продолжали обстрелы Харьковской области. Есть повреждения частных жилых домов и хозяйственных построек, пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано», - добавил он.

В Черниговской области за сутки было 16 обстрелов (214 взрывов). Россияне били из минометов, РСЗО, артиллерии.

В Сумской области ночью и утром 30 июля зафиксировано 14 обстрелов (83 взрыва).

В Днепропетровской области ночью РФ обстреляла Никопольский район четыре раза.

В Луганской области за сутки россияне совершили 105 обстрелов.

В Донецкой области обстреляли 7 населенных пунктов. Повреждены жилые дома, помещение больницы, 2 хозяйственные постройки.