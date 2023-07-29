Очередные обстрелы Украины: есть погибшие и раненые
Власти украинских регионов сообщают о последствиях обстрелов своих областей российскими войсками.
Так, Запорожская область за последние сутки была обстреляна 77 раз, ударам подверглись 20 населенных пунктов. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко. Погибла 32-летняя женщина и 45-летний мужчина, еще две женщины получили ранения. По словам чиновника, ущерб нанесен более чем 30 жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.
«В Херсонской области в результате обстрелов ранены два человека, - сообщил глава Херсонкой ОВА Александр Прокудин. - Российские снаряды попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности по территории завода в Херсоне».
«Также минувшей ночью российские войска продолжали обстрелы Харьковской области. Есть повреждения частных жилых домов и хозяйственных построек, пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано», - добавил он.
В Черниговской области за сутки было 16 обстрелов (214 взрывов). Россияне били из минометов, РСЗО, артиллерии.
В Сумской области ночью и утром 30 июля зафиксировано 14 обстрелов (83 взрыва).
В Днепропетровской области ночью РФ обстреляла Никопольский район четыре раза.
В Луганской области за сутки россияне совершили 105 обстрелов.
В Донецкой области обстреляли 7 населенных пунктов. Повреждены жилые дома, помещение больницы, 2 хозяйственные постройки.