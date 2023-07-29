На заседании в воскресенье суд избрал армянскому дипломату арест на два месяца. Несколькими часами ранее был арестован его сын – главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

Суд в Ереване арестовал бывшего посла Армении в Израиле Армена Смбатяна. Об этом сообщили в генпрокуратуре Армении.

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В Ереване суд первой инстанции арестовал на два месяца главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна. Об этом сообщили армянские СМИ со ссылкой на генпрокуратуру.

Сергей Смбатян и его отец, бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян накануне, 29 июля, были задержаны по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере $2,5 млн.

Решение суда по Смбатяну-старшему ожидается в ближайшие часы.