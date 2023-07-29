Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:22

Россия в Сирии за неделю повредила два беспилотника США. Действия Москвы заставили официальных лиц США задуматься о том, как им реагировать, если русским удастся сбить американский беспилотник. Предчувствие нового витка конфликта в Сирии все усиливается. Его не хотят американцы, он не нужен Москве, а уж тем более самим сирийцам, но такая уж это земля, словно кто-то наложил на нее заклятие – все не хотят войны, но она обязательно возникнет.

«Мы всегда готовы к любому сценарию, но у нас этого никто не хочет», — завил Владимир Путин. Отметив при этом, что по инициативе американской стороны ранее был создан специальный механизм для предотвращения конфликтов. – «Но если кто-то захочет [спойлер - не мы, то есть не Кремль], то мы готовы». По старой русской традиции, после подобных высказываний российское население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар. «Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал российский министр обороны. - Ну а чего нам? Денег же тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит». «Мама ...» - пискнуло население и начало копать землянки! «Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! – начал внушать Президент. – Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное, что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. Семимильными шагами к достатку и процветанию… По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы». «Да что ж вы там такое готовите, звери?!» - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…