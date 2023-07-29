Если русским удастся сбить американский беспилотник… горячая тема
Россия в Сирии за неделю повредила два беспилотника США. Действия Москвы заставили официальных лиц США задуматься о том, как им реагировать, если русским удастся сбить американский беспилотник.
Предчувствие нового витка конфликта в Сирии все усиливается. Его не хотят американцы, он не нужен Москве, а уж тем более самим сирийцам, но такая уж это земля, словно кто-то наложил на нее заклятие – все не хотят войны, но она обязательно возникнет.
«Мы всегда готовы к любому сценарию, но у нас этого никто не хочет», — завил Владимир Путин. Отметив при этом, что по инициативе американской стороны ранее был создан специальный механизм для предотвращения конфликтов. – «Но если кто-то захочет [спойлер - не мы, то есть не Кремль], то мы готовы».
По старой русской традиции, после подобных высказываний российское население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
«Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал российский министр обороны. - Ну а чего нам? Денег же тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит». «Мама ...» - пискнуло население и начало копать землянки!
«Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! – начал внушать Президент. – Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное, что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. Семимильными шагами к достатку и процветанию… По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы».
«Да что ж вы там такое готовите, звери?!» - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…
Именно эта цитата из Жванецкого всплыла в памяти, когда Владимир Путин на днях прокомментировал возможность прямого столкновения РФ со странами НАТО в Сирии. Нашла коса на камень, у Кремля появилась возможность продемонстрировать новый оскал для «укрепления своих переговорных позиций». С учетом того, что сирийский контингент России – уже готовые смертники.
А ведь еще в 80-е выдающиеся стратеги времен Советского Союза, в числе которых был и военный гений Николай Огарков, предупреждали: держать в Сирии любой контингент – дело гиблое, ничего серьезного, кроме как героически погибнуть, он сделать там не сможет.
Но проблема в том, что библиография на английском языке о маршале Огаркове насчитывает сотни крупных работ, а в России до сих пор о нем не издано хотя бы одной мало-мальски серьезной монографии. И уж тем более Владимир Путин не удосужился: то «служба в морской пехоте», то «работа грузчиком» и прочие занятия дзюдо не предоставили ему такой возможности.
Башар и Касем Сулеймани попроси – Путин вторгся. Не думая о последствиях, о логистике и всем прочем, составляющем жизненную часть любой экспансии, без которой она теряет всякий смысл. И сейчас готов в противостоянии НАТО полностью израсходовать российский контингент. Ну а что, «бабы новых нарожают».
Сирию Путин с таким подходом непременно проиграет. Но останется повод для гордости - надпись на развалинах Дамаска «умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!». Которую олигархи Кремля будут использовать в своих интересах - дескать, народ с нами.