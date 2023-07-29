Гол и ассист Махира Эмрели в чемпионате Хорватии ВИДЕО
Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели отличился в матче 2-го тура чемпионата Хорватии.
Загребское «Динамо», куда он вернулся после полугодичной аренды в турецком «Коньяспоре», играло на выезде с клубом «Истра 1961».
«Динамо» победило со счетом 3:0, а Махир Эмрели отметился сначала голевой передачей, а затем голом.
На 6-й минуте он сделал эффектный ассист Луке Иванушечу, а на 57-й минуте забил сам, удвоив преимущество гостей.
Махир был заменен на 88-й минуте.
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