Загребское «Динамо», куда он вернулся после полугодичной аренды в турецком «Коньяспоре», играло на выезде с клубом «Истра 1961».

«Динамо» победило со счетом 3:0, а Махир Эмрели отметился сначала голевой передачей, а затем голом.

На 6-й минуте он сделал эффектный ассист Луке Иванушечу, а на 57-й минуте забил сам, удвоив преимущество гостей.

Махир был заменен на 88-й минуте.